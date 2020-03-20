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20.03.20 17:09
Ряд министерств Татарстана ограничили личный прием граждан из-за коронавируса
"В соответствии с методическими рекомендациями, разработанными министерством труда и социальной защиты РФ в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана временно ограничен личный прием граждан", - сообщается на сайте Минсельхозпрода республики в пятницу.
Подчеркивается, что министерство "по-прежнему остается госорганом, открытым к взаимодействию, и готово рассмотреть все возникающие вопросы, жалобы и предложения с использованием средств телефонной связи, по электронной почте или в письменном виде".
В пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что личная встреча возможна лишь в случае, когда вопрос невозможно решить иначе.
Корреспондент агентства в пятницу также не смог пройти внутрь здания Минэкономики Татарстана: на посту предложили позвонить сотруднику, находящемуся в здании, чтобы он спустился в фойе. В пресс-службе министерства подтвердили ограничения и дали рекомендации гражданам обращаться в письменной форме.
В пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана также сообщили об ограничениях. "Личного приема граждан нет. На входе есть телефон для консультаций и окошко для писем, канцелярия", - уточнил представитель Минстроя.
При этом в Минздраве, Минэкологии, Минспорта, Минобразования и Минтруда Татарстана заявили, что никаких ограничений на личный прием граждан не вводили.
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пояснила, что решение о том, как в текущей ситуации взаимодействовать с гражданами, каждое министерство принимает самостоятельно.
Два крупнейших муниципалитета Татарстана - города Казань и Набережные Челны - работают с населением в обычном режиме.
Так, руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев сообщил агентству, что муниципалитет столицы Татарстана открыт для горожан.
"Никаких ограничений мы не вводим", - подчеркнул он, порекомендовав при этом пользоваться порталом госуслуг и другими дистанционными сервисами.
Аналогичные рекомендации дали и в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, отметив, что личный прием граждан не ограничен.
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