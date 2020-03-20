Число зараженных коронавирусом в Самарской области возросло до девяти человек

20.03.20 17:38

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Лабораторные исследования подтвердили четыре новых случая коронавируса в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что зараженные выявлены в Самаре и Тольятти. Двое приехали из заграницы, еще двое контактировали с зараженными.

"Сейчас они проходят лечение в инфекционных боксах, изолированы и опасности для окружающих не представляют. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до пяти человек. Один из них - житель Самары, вернувшийся из Португалии. Еще четыре человека госпитализированы в Тольятти. Один из них посещал Испанию, остальные были с ним в контакте. Среди зараженных тольяттинцев сотрудник АвтоВАЗа. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное.