Пятнадцатилетний школьник госпитализирован с коронавирусом в Ульяновской области, это первый случай в регионе

20.03.20 17:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 марта. Interfax-Russia.ru - Первый в Ульяновской области случай заражения коронавирусом зафиксирован в пятницу вечером, это 15-летний школьник из Димитровграда, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе облправительства.

"Пока известно, что он прибыл из Великобритании. Госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Это пока вся информация, подробности уточняем", - сказал собеседник агентства.