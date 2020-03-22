Коронавирус подтвержден более чем у 190 человек в Москве

22.03.20 17:38

© РИА Новости. Илья Питалев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Количество подтвержденных случаев коронавируса в Москве увеличилось до 191 человека.

"В Москве подтверждены еще 54 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в оперативном штабе по мониторингу за ситуацией с коронавирусом по Москве.

По словам собеседника агентства, среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы.

"Среди заболевших есть граждане других государств. Все они также получают необходимое лечение в стационарах Москвы", - сказали в оперштабе.

Как отметили в штабе, заболевшие коронавирусом прибыли в Москву рейсами из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама, Мадрида.

По данным оперштаба, число случаев заражения Covid-19 в РФ увеличилось за сутки на 61, до 367