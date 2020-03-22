Пятеро военных пострадали из-за подрыва боеприпаса под Мурманском

22.03.20 17:35

© РИА Новости. Виталий Тимкив

22 марта. Interfax-Russia.ru - Подрыв артиллерийского боеприпаса произошел на военном складе в Мурманской области, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба Северного флота.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - сообщили в пресс-службе флота.

Там отметили, что пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Комиссия командования Северного флота проводит проверку", - сообщили в пресс-службе.