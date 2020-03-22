Хроническим больным в РФ начнут выдавать электронные рецепты сроком на 3 месяца

22.03.20 17:44

© РИА Новости. Константин Чалабов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Минздрав поручил врачам в условиях распространения коронавируса дистанционно выписывать лекарства сроком на три месяца для хронически больных пациентов, сообщает пресс-служба министерства.

"Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в воскресенье.

Кроме того, Минздрав России рекомендовал врачам первичного звена в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев.

"Таким образом граждане, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут значительно реже посещать поликлинику для получения рецепта. Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму - врачи будут их регулярно обзванивать", - сообщает Минздрав.

В связи с распространением коронавирусной инфекции гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и пожилым гражданам рекомендуется минимизировать использование общественного транспорта, посещения общественных мест (в том числе магазинов и поликлиник) и при необходимости вызывать врача на дом, говорят в Минздраве.

Как сообщил в воскресенье оперштаб, за сутки количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ увеличилось на 61 до 367.