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23.03.20 08:27
Еще несколько человек с подозрением на коронавирус изолированы в Кузбассе
В воскресенье Цивилев сообщал, что под наблюдением врачей находятся восемь человек, за сутки их количество увеличилось почти в два раза.
"В медицинских учреждениях области сейчас находятся 14 пациентов с подозрением на контакт с носителями коронавируса. Они изолированы, находятся под наблюдением специалистов", - пишет Цивилев.
Он уточнил, что новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано, двое пациентов, которые ранее были госпитализированы, продолжают получать лечение, у них заметно улучшение.
Как сообщалось, в Кемерово зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба человека заразились на отдыхе в Италии.
С 19 марта по 10 апреля в Кузбассе временно ограничен доступ посетителей в ряд госучреждений региона, в том числе в районных и городских судах, управлениях ФАС и ФССП.
Кроме того, отменены массовые мероприятия численнос
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