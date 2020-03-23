Еще несколько человек с подозрением на коронавирус изолированы в Кузбассе

23.03.20 08:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Количество граждан с подозрением на коронавирус в Кемеровской области увеличилось с восьми до 14, все они изолированы и находятся под наблюдением врачей, сообщил в соцсетях губернатор Сергей Цивилев в понедельник.

В воскресенье Цивилев сообщал, что под наблюдением врачей находятся восемь человек, за сутки их количество увеличилось почти в два раза.

"В медицинских учреждениях области сейчас находятся 14 пациентов с подозрением на контакт с носителями коронавируса. Они изолированы, находятся под наблюдением специалистов", - пишет Цивилев.

Он уточнил, что новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано, двое пациентов, которые ранее были госпитализированы, продолжают получать лечение, у них заметно улучшение.

Как сообщалось, в Кемерово зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба человека заразились на отдыхе в Италии.

С 19 марта по 10 апреля в Кузбассе временно ограничен доступ посетителей в ряд госучреждений региона, в том числе в районных и городских судах, управлениях ФАС и ФССП.

Кроме того, отменены массовые мероприятия численнос