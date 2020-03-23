Три новых случая коронавируса подтверждены в Челябинской области

23.03.20 08:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Три случая коронавируса выявлены в Челябинске, все заболевшие вернулись накануне из Италии, сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в понедельник журналистам.

"Мы получили три положительных теста по трем жителям Челябинска, в ближайшее время ждем подтверждение их диагноза из Новосибирска. Все они госпитализированы в боксы, в инфекционное отделение, контактные лица устанавливаются, они взяты под наблюдение, уходят на самоизоляцию", - сказала Гехт.

По ее сведениям, также остается в больнице Миасса мужчина, у которого первого в регионе был выявлен коронавирус.

"Еще по одному человеку из окружения скоро получим результат, он сам чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет", - уточнила Гехт.

Она также отметила, что все люди, которые знают, что они находились в контакте с кем-то из зараженных, могут сами позвонить на горячую линию и сообщить об этом.

"Так же, как сделал один из друзей молодого человека из Миасса. Он уже самоизолировался, сегодня придет врач и возьмет у него анализ", - уточнила первый вице-губернатор.

По ее словам, эта инфекция не настолько заразна, как, например, корь.

"Этот парень отдыхал не один, а с друзьями. Но зараженным оказался только он, у остальных, даже у его девушки, отрицательные результаты", - пояснила Гехт.

Она уточнила, что в целом охвачено медицинским наблюдением почти 3 тыс. жителей, из них 95 госпитализированы с признаками ОРВИ.