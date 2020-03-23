|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает
"На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем здесь я не вижу", - сказал Собянин.
По его словам, в больших, чем обычно, объемах закупаются, в частности, те, кто уезжает на дачи или находится на домашнем карантине.
"Поэтому, конечно, такие запасы люди делают. Но уже сегодня видно, что в целом по стране спрос начала спадать", - сказал Собянин.
Он еще раз подчеркнул, что власти Москвы не скрывают данных по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
"Данные все опубликованы до одного", - сказал Собянин.
Он отметил, что власти в этом заинтересованы, чтобы отслеживать все цепочки контактов заболевших и не допустить дальнейшего распространения инфекции.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket