Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает

23.03.20 08:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 марта. Interfax-Russia.ru - Проблем с поставками продовольствия в Москве нет, и ажиотажный спрос на него спадает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

"На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем здесь я не вижу", - сказал Собянин.

По его словам, в больших, чем обычно, объемах закупаются, в частности, те, кто уезжает на дачи или находится на домашнем карантине.

"Поэтому, конечно, такие запасы люди делают. Но уже сегодня видно, что в целом по стране спрос начала спадать", - сказал Собянин.

Он еще раз подчеркнул, что власти Москвы не скрывают данных по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Данные все опубликованы до одного", - сказал Собянин.

Он отметил, что власти в этом заинтересованы, чтобы отслеживать все цепочки контактов заболевших и не допустить дальнейшего распространения инфекции.