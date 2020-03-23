Около 30 сотрудников АвтоВАЗа находятся на карантине из-за коронавируса

23.03.20 08:40

© РИА Новости. Анар Мовсумов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Двое из девяти заразившихся коронавирусом в Самарской области являются сотрудниками АО "АвтоВАЗ", контактировавшие с ним работники изолированы на 14 дней, сообщил профсоюз предприятия.

"По состоянию на 20 марта количество инфицированных COVID-19 в Тольятти увеличилось до семи человек. В том числе количество заболевших ВАЗовцев увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении.

Один из заразившихся - сотрудник производства шасси, второй - сотрудник одного из дочерних обществ. Отмечается, что это близкие родственники первого пациента с COVID-2019 в Тольятти.

"Они находились ранее и находятся сейчас в изолированном карантине под наблюдением врачей. За это время они не имели дополнительных контактов с окружающими. Состояние всех - удовлетворительное", - сообщает профсоюз.

Уточняется, что число ВАЗовцев, находящихся на 14-дневном карантине, составляет 29 человек. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и сдают необходимые анализы.

Ранее сообщалось, что в Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до девяти человек. Двое из них - жители Самары, вернувшиеся из Португалии и Франции. Кроме того, заражены семеро жителей Тольятти. Один из них вернулся из Франции, еще один из Испании.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее заявил, что вернувшийся из Испании мужчина не соблюдал самоизоляцию и заразил еще пять человек, с которыми был в контакте. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное.

Всего на карантине в Самарской области находятся 59 человек.