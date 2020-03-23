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23.03.20 08:46
Мантуров: продуктов хватит на 100%, дефицита нет
"Продуктов хватит на сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40% до 60%", - сказал Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.
Он сообщил, что ранее Минпромторг давал рекомендацию торговым сетям делать запас на 21 день, и продукты при этой рекомендации уходили за три дня. Теперь Минпромторг поставил задачу делать закупки "из расчета 60 дней".
"Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов", - подчеркнул Мантуров.
Глава Минфина Антон Силуанов в программе сообщил, что ситуация с коронавирусом будет "серьезным испытанием для российской экономики, (. . .) нужно будет оказывать поддержку отдельным отраслям".
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