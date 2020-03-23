Ульяновским чиновникам из-за коронавируса запретили ездить в командировки

23.03.20 08:47

© РИА Новости. Артур Лебедев

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Ульяновской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введен запрет на командировки руководителей и сотрудников органов госвласти региона, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в областном правительстве.

Ограничения касаются как командировок по территории Ульяновской области, так и выездов за ее пределы, вне зависимости от уровня приглашения.

"Запрет действует вплоть до особого распоряжения. В исключительных случаях командировка должна быть согласована с губернатором Сергеем Морозовым", - отметил собеседник агентства.

В Ульяновской области по состоянию на утро понедельника зафиксирован единственный подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Положительные результаты показали тесты у 15-летнего подростка из Димитровграда - сына одного из депутатов областного Заксобрания, который в последнее время учился в частной школе в Великобритании и несколько дней назад приехал погостить к родителям.

По информации властей, всего в Ульяновскую область из неблагополучных по коронавирусу стран прибыли 212 человек, 144 человек находятся под наблюдением врачей, остальные сняты с наблюдения, 14 - госпитализировано с ОРВИ. Все службы региона готовы к любому развитию событий.