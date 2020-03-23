Ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса в РФ в ближайшее время не собираются

23.03.20 08:50

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Принимаемых в России мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции сейчас достаточно, ужесточения карантина не планируется, заявили в федеральном оперативном штабе.

"Никакого жестокого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - говорится в сообщении штаба, распространенном в воскресенье.

В штабе также порекомендовали журналистам "аккуратней работать с информацией от разного рода "источников".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти намерены ужесточить карантинные меры в стране.