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23.03.20 08:56

Башкирия выделила 250 млн рублей на борьбу с распространением COVID-19

© РИА Новости. Таисия Воронцова
23 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Башкирии выделило 250 млн рублей на мероприятия по недопущению распространения коронавируса на территории региона, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"В рамках проведения первоочередных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции определен перечень первоочередных потребностей в приобретении медицинского оборудования и расходных материалов для проведения экстренных и противоэпидемических мероприятий. Данная потребность составляет 250 млн рублей. Финансовые средства выделены из резервного фонда правительство республики Башкортостан", - сказал он на оперативном заседании республиканского правительства в понедельник.

Министр отметил, что "готовность медицинских организаций к приему заболевших COVID-19 максимальная": подготовлены 1357 коек инфекционного профиля, в том числе 615 - в двух инфекционных стационарах в городах Уфе и Стерлитамаке, 742 койки в инфекционных отделениях в центральных городских и районных больницах.

Кроме того, добавил Забелин, организовано дистанционное оформление листов нетрудоспособности лицам, прибывшим из стран с неблагополучной по коронавирусу эпидемиологической ситуацией.

Ожидается, что в понедельник начнут функционировать три лаборатории по диагностике коронавируса, к концу этой недели их количество увеличится до семи.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил на совещании, что врачи "на переднем крае", непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях, будут материально поощрены, в том числе в виде доплат к основному заработку.

"Инфекция у нас точно появится, вопрос времени. (...) Ничего скрывать мы не будем, как только будет подтверждён первый случай инфицирования, мы об этом скажем. (...) Основной источник инфицирования - завоз вируса из-за рубежа. Все, кто был за пределами РФ, должны уйти на двухнедельный карантин. За нарушение нормативных требований установлена административная и уголовная ответственность", - подчеркнул Хабиров.

Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса РФ влечет ответственность в виде штрафа (до 80 тыс. рублей), лишения права занимать определенные должности, обязательных работ на срок до 360 часов или ограничения свободы на срок до года.

По данным республиканского Минздрава, в Башкирии нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 58 человек, среди которых шесть детей.

Ранее сообщалось, что власти региона планировали открыть в республике семь центров по диагностике коронавирусной инфекции и закупить 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

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