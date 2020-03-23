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23.03.20 08:56
Башкирия выделила 250 млн рублей на борьбу с распространением COVID-19
"В рамках проведения первоочередных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции определен перечень первоочередных потребностей в приобретении медицинского оборудования и расходных материалов для проведения экстренных и противоэпидемических мероприятий. Данная потребность составляет 250 млн рублей. Финансовые средства выделены из резервного фонда правительство республики Башкортостан", - сказал он на оперативном заседании республиканского правительства в понедельник.
Министр отметил, что "готовность медицинских организаций к приему заболевших COVID-19 максимальная": подготовлены 1357 коек инфекционного профиля, в том числе 615 - в двух инфекционных стационарах в городах Уфе и Стерлитамаке, 742 койки в инфекционных отделениях в центральных городских и районных больницах.
Кроме того, добавил Забелин, организовано дистанционное оформление листов нетрудоспособности лицам, прибывшим из стран с неблагополучной по коронавирусу эпидемиологической ситуацией.
Ожидается, что в понедельник начнут функционировать три лаборатории по диагностике коронавируса, к концу этой недели их количество увеличится до семи.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил на совещании, что врачи "на переднем крае", непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях, будут материально поощрены, в том числе в виде доплат к основному заработку.
"Инфекция у нас точно появится, вопрос времени. (...) Ничего скрывать мы не будем, как только будет подтверждён первый случай инфицирования, мы об этом скажем. (...) Основной источник инфицирования - завоз вируса из-за рубежа. Все, кто был за пределами РФ, должны уйти на двухнедельный карантин. За нарушение нормативных требований установлена административная и уголовная ответственность", - подчеркнул Хабиров.
Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса РФ влечет ответственность в виде штрафа (до 80 тыс. рублей), лишения права занимать определенные должности, обязательных работ на срок до 360 часов или ограничения свободы на срок до года.
По данным республиканского Минздрава, в Башкирии нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 58 человек, среди которых шесть детей.
Ранее сообщалось, что власти региона планировали открыть в республике семь центров по диагностике коронавирусной инфекции и закупить 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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