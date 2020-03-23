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23.03.20 09:17

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
23 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделило 5 млн рублей на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в министерства и 7,5 млрд рублей - на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"В целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 7,5 млрд рублей на цели осуществления закупок аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник.

Эти деньги выделены на закупки не менее 5,7 тыс. штук данных аппаратов.

Также 5 млн рублей правительство выделило на закупки тепловизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральные органы исполнительной власти. Каждое министерство должно быть оборудовано не менее чем одним тепловизором, или бесконтактным термометром, или установкой обеззараживания воздуха.

Кроме того, премьер РФ Михаил Мишустин распорядился временно приостановить проведение в России Всероссийской диспансеризации населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

"Временно приостановить проведение (...) Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации", - говорится в первом пункте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Властям регионов и Фонду обязательного медицинского страхования рекомендовано остановить мероприятия в рамках диспансеризации в поликлиниках.

Кроме того, Минздраву, Минтруду, Минкомсвязи, Минпросвещения и Минобрнауки, Минспорту и Минтрансу поручено обеспечить размещение информационных материалов о том, что диспансеризация приостанавливается. В том числе, следует из распоряжения, проинформировать население нужно по телевидению, по радио и в интернете.

Всероссийская диспансеризация населения стартовала летом 2019 года, ее главная цель - обеспечить регулярные профилактические проверки здоровья россиян. Планировалось, что к 2024 году такими проверками будет охвачено до 70% населения страны. Сами осмотры должны проходить в местных поликлиниках. Между тем, в связи с распространением коронавируса в России рекомендовано не посещать поликлинику не только людям с подозрением на Covid-19, но и пожилым гражданам. Вместо этого нужно вызывать медиков на дом.

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