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23.03.20 09:39

Мишустин: 438 случаев COVID-19 зафиксировано в России

© РИА Новости. Илья Наймушин
23 марта. Interfax-Russia.ru - Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах. Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай. 17 человек выздоровели. Всего это 438 заболевших", - сказал Мишустин в понедельник утром на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что во всем мире ситуация остается сложной. Количество заболевших людей в мире на утро 22 марта достигло 376 тысяч. Он добавил, что за последние два дня число заболевших увеличилось на 50 тысяч человек.

В связи с этим глава кабмина поручил Минкомсвязи РФ организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека. Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса и опубликовано на сайте правительства.

Минкомсвязи должно исполнить поручение до 27 марта.

Система, в частности, должна будет оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку соответствующих сообщений. В рассылке должно быть указание на необходимость самоизляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ.

Также Мишустин поручил Росздравнадзору совместно с регионами ежедневно предоставлять правительству актуальную информацию о готовности медиков к борьбе с коронавирусом.

"Я поручил Росздравнадзору, соответственно, с регионами, ежедневно, начиная с завтрашнего дня, 24 марта, представлять правительству актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией, а также до 27 марта представить мне данные о том, сколько по всей стране в российских регионах в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов могут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено. И сводная информация в целом по стране должна быть в постоянном мониторинге с обновлением раз в три дня", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

При этом он отметил, что "все меры, включая ограничения, самоизоляцию, на которые сейчас вынуждены идти люди и учреждения, позволили выиграть очень важный фактор: время.

"И главное, врачам - лучше подготовиться на случай, если инфекция будет быстро распространяться", -подчеркнул Мишустин.

Кроме того, Михаил Мишустин призвал пожилых людей оставаться дома и заботиться о своем здоровье, чтобы не заразиться коронавирусом.

"Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что пожилые люди в первую очередь находятся в группе риска. "Каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно и во всем помогать, объяснять правила безопасного поведения в этот сложный период", - сказал премьер.

"Крайне важно, чтобы они принимали все меры предосторожности. От этого напрямую зависит их жизнь", - подчеркнул он.

Мишустин призвал пожилых людей обращаться за помощью в покупке лекарств или продуктов к близким, соседям, знакомым, в социальные и волонтерские службы.

Он отметил, что для обращения к волонтерам надо позвонить на горячую линию официального сайта Стопкоронавирус.ру по номеру 88002000112.

Премьер обратился и к молодым россиянам, активным и мобильным людям с просьбой позаботиться о старшем поколении. "Среди них немало одиноких, и без вас они просто не справятся с этой нынешней ситуацией", - заметил Мишустин.

Вместе с тем, он отметил важность ограничения личных контактов с пожилыми людьми.

"Как бы вам ни хотелось пообщаться со своими родителями, бабушками, дедушками, постарайтесь воздержаться от этого напрямую. Лучше и безопаснее написать, позвонить пожилому человеку, а не посещать его, не ходить в гости", - пояснил премьер.

"При этом возьмите на себя решение его, может быть, небольших бытовых проблем. Например, можно привезти продукты или лекарства, помочь оплатить коммунальные услуги, если нужно - вызвать медиков или социальные службы на помощь", - добавил он.

"Болезнь проявляется не сразу. Вы можете не знать, что уже стали носителем вируса, который для ослабленных немолодых людей может быть смертельно опасен. Не подвергайте их риску", - призвал Мишустин.

По его словам, "в этой особой ситуации лучшее проявление заботы о пожилых родственниках - это максимальное ограничение личных контактов с ними".

"Но, конечно, не забывайте как можно чаще общаться с ними по телефону, по интернету. Ваше постоянное внимание в этот период очень поможет им пережить это сложное время. Я рассчитываю на вашу сознательность, ответственность и любовь к своим близким", - подытожил он.

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