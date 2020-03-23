Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ

23.03.20 09:44

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Москве будут отменены штрафы на просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно", - написал он на своем личном сайте в понедельник.

Режим обязательной самоизоляции в Москве действует для прибывших из стран с наиболее неблагоприятной по коронавирусу эпидемиологической обстановкой (около 50 государств), а также для проживающих с ними совместно лиц.

Кроме того, с 26 марта по 14 апреля режим самоизоляции обязателен для москвичей старше 65 лет, за исключением работающих руководителей, а также сотрудников, чье нахождение на работе "является критически важным".