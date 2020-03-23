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23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
"Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно", - написал он на своем личном сайте в понедельник.
Режим обязательной самоизоляции в Москве действует для прибывших из стран с наиболее неблагоприятной по коронавирусу эпидемиологической обстановкой (около 50 государств), а также для проживающих с ними совместно лиц.
Кроме того, с 26 марта по 14 апреля режим самоизоляции обязателен для москвичей старше 65 лет, за исключением работающих руководителей, а также сотрудников, чье нахождение на работе "является критически важным".
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Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
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Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
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