На поддержку фармацевтической промышленности за два дня направлено более 23 млрд рублей

23.03.20 09:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ за последние два дня выделило 23 млрд рублей на производство медицинской и фармацевтической продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы будем стимулировать отечественных производителей средств, которые нужны для профилактики и борьбы с коронавирусом. На поддержку медицинской и фармацевтической промышленности мы направили больше 23 млрд руб. буквально за эти два дня", - сказал Мишустин в понедельник утром на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в первую очередь средства пойдут на закупку необходимого оборудования: тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха и т.д. "Речь идет и о тех медицинских изделиях и оборудовании, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Мы также поддержим предприятия, чтоб они могли увеличить производство и выпуск такой продукции", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что субсидии будут направляться через Фонд развития промышленности. "Их смогут получить как действующие предприятия, так и новые инвестпроекты в этой сфере", -сказал Мишустин.