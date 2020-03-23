|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.03.20 09:51
На поддержку фармацевтической промышленности за два дня направлено более 23 млрд рублей
"Мы будем стимулировать отечественных производителей средств, которые нужны для профилактики и борьбы с коронавирусом. На поддержку медицинской и фармацевтической промышленности мы направили больше 23 млрд руб. буквально за эти два дня", - сказал Мишустин в понедельник утром на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что в первую очередь средства пойдут на закупку необходимого оборудования: тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха и т.д. "Речь идет и о тех медицинских изделиях и оборудовании, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Мы также поддержим предприятия, чтоб они могли увеличить производство и выпуск такой продукции", - сказал премьер.
Глава правительства отметил, что субсидии будут направляться через Фонд развития промышленности. "Их смогут получить как действующие предприятия, так и новые инвестпроекты в этой сфере", -сказал Мишустин.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket