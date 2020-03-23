Еще у 18 человек в Подмосковье предварительно подтвердился коронавирус

23.03.20 10:03

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Коронавирус предварительно диагностировали еще у 18 жителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"На утро понедельника в Подмосковье 35 заболевших, предварительных диагнозов 18. С пятницы число подтвержденных случаев удвоилось, и наша главная цель на сегодня - сдержать этот рост", - говорится в обращении Воробьева к жителям, которое поступило в "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что все 35 заболевших коронавирусом в регионе находятся в удовлетворительном состоянии.