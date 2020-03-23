Действие транспортных карт школьников приостановят в Подмосковье до 14 апреля

23.03.20 10:04

© РИА Новости. Саид Царнаев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Школьники Московской области с 26 марта не смогут воспользоваться правом на льготный проезд на общественном транспорте, действие их транспортных карт будет приостановлено, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Я (...) хочу проинформировать родителей, что с 26 марта школьники, начиная с 5 класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. Действие их единой транспортной карты будет приостановлено до 14 апреля", - сказал Воробьев в своем обращении к жителям региона, которое поступило в "Интерфакс".

Губернатор добавил, что решение о приостановке действия транспортных карт принято для того, чтобы в период трехнедельных каникул в школе дети и подростки реже посещали общественные места.

Ранее сообщалось, что для профилактики коронавируса в Московской области со следующей недели будут введены трехнедельные каникулы для школьников, также дистанционно смогут обучаться студенты региональных вузов.