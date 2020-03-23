Самоизолировавшимся пожилым жителям Подмосковья выплатят по 3 тыс. рублей

23.03.20 10:20

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Московской области старше 65 лет, оставшиеся в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса, получат выплату в размере 3 тыс. руб., сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы предусмотрели выплату в 3 тыс. руб., половина которой будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина - после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля. Конечно, при условии, что правила не будут нарушены", - говорится в обращении Воробьева к жителям, которое поступило в "Интерфакс".

Ранее глава региона обратился к пожилым жителям Подмосковья Жители Московской области старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны оставаться дома из-за распространения коронавируса.

"Я сейчас обращаюсь к нашим жителям старше 65 лет, а также к тем, у кого, в любом возрасте, есть хронические заболевания. Очень важно, чтобы начиная с четверга, 26 марта до (...) 14 апреля вы оставались дома, соблюдали режим самоизоляции", - говорится в обращении Воробьева к жителям.

Губернатор добавил, что при режиме самоизоляции можно гулять, но не в людных местах. При этом выходить в аптеку или магазин Воробьев рекомендует пожилым людям в крайнем случае, с этим должны помочь социальные службы и волонтеры. Также руководитель региона обратился с просьбой воздержаться от поездок в Москву.