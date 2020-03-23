Минкультуры РФ рекомендует приостановить работу кинотеатров

23.03.20 10:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство культуры РФ рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе, в документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

С 17 марта Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений - музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

Ранее крупные сети кинотеатров стали закрывать кинозалы по всей России. О закрытии 22 кинотеатров в субъектах РФ сообщили в Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино"). Также о закрытии части кинотеатров объявила сеть "КАРО".