Новых случаев Covid-19 в Петербурге не выявлено

23.03.20 10:30

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Санкт-Петербурге за последние сутки не выявлено, сообщили в оперативном штабе в понедельник.

"Новых случаев заражения не выявлено. Всего в стационаре на лечении с Covid-19 находятся 14 петербуржцев и одна жительница Ленинградской области", - уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии подтверждено 16 случаев новой инфекции в Петербурге и один - в Ленинградской области. Два человека после выздоровления выписаны.