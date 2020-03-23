Некоторые больницы Петербурга частично приостанавливают плановую госпитализацию

23.03.20 10:38

© РИА Новости. Константин Михальчевский

23 марта. Interfax-Russia.ru - Часть больниц Санкт-Петербурга временно прекращает плановую госпитализацию по некоторым направлениям, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению.

Плановую госпитализацию приостановили: Городская Покровская больница (по профилю "травматология и ортопедия" на койки "травматологические"), Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы (терапия, хирургия, гинекология, урология, травматология и ортопедия на койки "травматологические"), Городская многопрофильная больница №2 (урология), Городская больница №9 (гинекология), Клиническая Больница святителя Луки (урология), Городская больница №14 (хирургия на койки "гнойные хирургические").

В комитете добавляют, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией во всех стационарах введены ограничительные мероприятия.

"Пропуск в больницу родственников и посетителей запрещён до особого распоряжения, допуск в отделения скорой медицинской помощи сопровождающих лиц ограничен", - подчеркивают в комитете.