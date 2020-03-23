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23.03.20 10:38
Некоторые больницы Петербурга частично приостанавливают плановую госпитализацию
Плановую госпитализацию приостановили: Городская Покровская больница (по профилю "травматология и ортопедия" на койки "травматологические"), Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы (терапия, хирургия, гинекология, урология, травматология и ортопедия на койки "травматологические"), Городская многопрофильная больница №2 (урология), Городская больница №9 (гинекология), Клиническая Больница святителя Луки (урология), Городская больница №14 (хирургия на койки "гнойные хирургические").
В комитете добавляют, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией во всех стационарах введены ограничительные мероприятия.
"Пропуск в больницу родственников и посетителей запрещён до особого распоряжения, допуск в отделения скорой медицинской помощи сопровождающих лиц ограничен", - подчеркивают в комитете.
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