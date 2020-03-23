Кинотеатры в Кургане закрываются на фоне ситуации с COVID-19

23.03.20 10:49

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Кургане из-за ситуации с коронавирусом закрываются кинотеатры.

Так, с 23 марта будет закрыт кинотеатр "Пушка", расположенный в торгово-развлекательном центре, сообщается на сайте заведения.

Кроме того, с понедельника закрывается кинотеатр "Клумба", а с 19 марта перестал работать кинотеатр "Россия", сообщается на их страницах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что с 18 марта в регионе введен режим повышенной готовности. 21 марта в Кургане у девочки, вернувшейся из Испании, был обнаружен коронавирус.