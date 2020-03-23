Минтруд: перевод сотрудника на "удаленку" не должен сказаться на зарплате

23.03.20 10:56

© РИА Новости. Максим Блинов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Заработная плата работника, который переведен на дистанционный режим выполнения трудовых обязанностей, не должна стать меньше, разъясняют в Минтруде.

"Нет, при изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется", - говорится в материалах Минтруда в формате "вопрос-ответ", опубликованных на официальном сайте ведомства в понедельник.

Так в Минтруде отвечают на один из частых вопросов о дистанционной работе, сформулированный так: "Повлияет ли работа на дому на мою зарплату?"

В ведомстве также напоминают, что перевод работника на удаленный режим работы - это право работодателя, а не обязанность. "Однако мы рассчитываем, что все работодатели с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома", - говорится в материалах.