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23.03.20 10:59
Ситуационный центр создан в Тульской области для помощи бизнесу на фоне COVID-19
"В ситуационный центр могут обращаться организации и индивидуальные предприниматели по проблемным ситуациям в деятельности компаний, которые непосредственно вызваны распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пяти лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области. Среди заболевших - двое взрослых и ребенок 12 лет, вернувшиеся из Италии, а также мужчина, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов и заразивший свою родственницу. Их состояние оценивается как легкая или средняя степень тяжести. Они находятся в изоляционных боксах, а люди, контактировавшие с ними, - в изоляции по месту жительства.
На сегодняшний день под наблюдением находятся 715 человек.
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