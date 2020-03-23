Ситуационный центр создан в Тульской области для помощи бизнесу на фоне COVID-19

23.03.20 10:59

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Региональный ситуационный центр по мониторингу текущей экономической и социальной ситуации создан в Тульской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В ситуационный центр могут обращаться организации и индивидуальные предприниматели по проблемным ситуациям в деятельности компаний, которые непосредственно вызваны распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области. Среди заболевших - двое взрослых и ребенок 12 лет, вернувшиеся из Италии, а также мужчина, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов и заразивший свою родственницу. Их состояние оценивается как легкая или средняя степень тяжести. Они находятся в изоляционных боксах, а люди, контактировавшие с ними, - в изоляции по месту жительства.

На сегодняшний день под наблюдением находятся 715 человек.