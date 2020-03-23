Зараженный коронавирусом житель Крыма скрыл от медиков, что ходил на работу

23.03.20 11:07

© РИА Новости. Илья Питалев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Первый житель Крыма, у которого подтвердился диагноз "коронавирус", успел после возвращения на полуостров из-за границы сходить на работу, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Сотрудники, с которыми он работал по основному месту работы, передали информацию о том, что он появлялся 15 марта на работе, хотя он категорически это отрицал. Они отстранены от работы, за ними установлено медицинское наблюдение, они будут находиться в режиме самоизоляции", - сказала Пеньковская в понедельник на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Глава администрации Евпатории, где госпитализирован зараженный, Роман Тихончук уточнил агентству "Интерфакс-Юг", что мужчина владеет магазином хозтоваров на местном рынке. "Это небольшое количество людей (контактировавших - ИФ) - до пяти человек", - сказал он.

Ранее были изолированы 37 контактировавших с первым в регионе зараженным коронавирусом.

Первый в Крыму случай коронавируса был выявлен 21 марта. Мужчина, у которого подтвердился диагноз, по украинскому биометрическому паспорту посещал Францию и 14 марта вернулся на полуостров через госграницу на автомобиле с женой и детьми. При этом, по данным властей, посещение неблагополучной по коронавирусу страны они скрыли.

Мужчина был госпитализирован с симптомами ОРВИ 16 марта в отдельный бокс больницы Евпатории. Состояние пациента медики оценивают как средней тяжести.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. По данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются около 800 человек, на карантине в больницах - больше 50 пациентов.

Участок российско-украинской границы на севере Крыма закрыт для въезда иностранцев с 18 марта до 1 мая. Всем возвращающимся домой крымчанам дистанционно измеряют температуру, некоторые, по результатам заполненных анкет, сдают тест на коронавирус.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 150 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 438 человек.