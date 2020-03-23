Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262

23.03.20 11:10

© РИА Новости. Виталий Тимкив

23 марта. Interfax-Russia.ru - Количество заболевших коронавирусом в российской столице увеличилось до 262 человек.

"В столице к настоящему моменту подтвержден еще 71 новый случай коронавирусной инфекции, всего в Москве зафиксировано 262 случая", - сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, 71 случай - это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение. "Обследования были проведены в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и в лабораториях московских учреждений", - сказали в штабе.