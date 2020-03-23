Петербургский дацан переводит молебны в интерне

23.03.20 11:16

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский буддийский храм (дацан Гунзэчойнэй) временно прекратит проводить экскурсии и будет транслировать молебны в интернете для профилактики распространения нового коронавируса COVID-19.

Как сообщается на сайте учреждения, на неопределенный срок отменяются для посещения экскурсии-лекции по истории и символике петербургского дацана, некоторые специальные буддийские ритуалы и обряды. Отдельные мероприятия будут проведены в онлайн-формате без возможности фактического посещения.

"Молебны по-прежнему открыты для посещения прихожанами. Однако рекомендуем сознательно подходить к необходимости лично присутствовать на них, особенно если для этого предстоит ехать на метро или другом общественном транспорте. Находясь в храме, соблюдайте повышенные меры личной гигиены", - говорится в сообщении.

Вводятся ограничения по количеству присутствующих (до 50 человек): на дневные и ночные ретриты, лекции, языковые и религиозные занятия и практики, хуралы, духовно-культурные мероприятия.

Верующих призывают не поддаваться панике, не участвовать в распространении фейковых новостей, "сохранять достоинство и невозмутимость, свойственные религиозному человеку".

"Буддийские монахи и ламы из Тибета сообщают, что присутствие в поле зрения (в виде заставки на мобильном телефоне или в распечатанном виде) молитвенного обращения к божеству Парнашвари через её мандалу и танку - является мощной практикой по защите от эпидемий, в том числе от коронавируса", - подчеркивают в дацане и советуют начитывать неограниченное количество раз мантру, посвящённую этому божеству.