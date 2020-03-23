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23.03.20 11:18

Число ставропольцев, находящихся в самоизоляции, увеличилось до 350

© РИА Новости. Александр Кряжев
23 марта. Interfax-Russia.ru - Более 350 человек находятся в самоизоляции в Ставропольском крае, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая журналистам в понедельник.

"Под наблюдением находятся более 350 человек. Это лица, которые контактировали с пациенткой, у которой выявлен коронавирус", - сказала Дроздецкая.

Ранее она сообщала, что в самоизоляции находилось порядка 300 человек.

Она уточнила, что все, находящиеся в самоизоляции не должны посещать места массового скопления граждан.

"Государство дает возможность находиться дома и наблюдаться в течение двух недель, но это не говорит о том, что они могут посещают места массового скопления людей, соответственно это будет их мера ответственности, если такие факты будут установлены", - уточнила заместитель министра.

По ее словам, остальные лица, у которых по результатам первичных тестов был выявлен коронавирус, но еще не подтвержден лабораторией в Новосибирске, изолированы и находятся под наблюдением медиков.

"Они не нуждаются ни в каком специфическом лечении, просто находится под медицинским наблюдением", - пояснила Дроздецкая.

Состояние пациентки, у которой выявлен коронавирус, не изменилось.

"В настоящее время она находится в той же степени - средней степени тяжести, ухудшения состояния нет. Получает плановое симптоматическое лечение, которое положено", - добавила заместитель главы Минздрава края.

Ранее краевые власти сообщали, что в регионе выявлено первое заражение коронавирусом - у врача, которая в марте посещала Мадрид, а после этого не находилась в самоизоляции, поскольку чувствовала себя хорошо.

Когда состояние здоровья ухудшилось, женщину поместили в краевую инфекционную больницу и проверили около 1,2 тыс. человек, с которыми она могла контактировать. У 11 из них экспресс-тесты выявили заражение COVID-19, анализы направлены в Новосибирск, но пока лаборатория не дала ответа - верны ли эти предварительные данные.

Кроме того, ряд сотрудников Минздрава направлен в карантин поскольку на днях эта пациентка находилась на публичном мероприятии, проводимом министерством.

В настоящее время, по данным Дроздецкой, она находится в удовлетворительном состоянии, получает все необходимое лечение. От ИВЛ отключена, поскольку необходимость кислородной поддержки ей больше не требуется.

Осведомленный источник "Интерфакса" ранее пояснял, что зараженная - главный инфекционист региона.

Глава края, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме о том, почему "главный внештатный специалисте по инфекционным болезням Минздрава края Ирина Санникова не была на карантине", ответил: "Потому что она безответственная. Выздоровеет - спрошу с нее". Таким образом, губернатор не опроверг данные о том, что зараженная - главный инфекционист региона.

В субботу заместитель краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил журналистам, что на Ставрополье уже заведены первые дела по фактам нарушения самоизоляции, не уточнив, грозит ли этим людям административное или же уголовное преследование.

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