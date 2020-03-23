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23.03.20 11:44
Краснодарская AVA Group инвестирует порядка 8,5 млрд руб. в строительство ЖК в Сочи
«В настоящий момент строительная компания AVA Sochi является первым и единственным застройщиком в городе-курорте, работающим в новых требованиях 214 ФЗ с применением эскроу-счетов», - заявил журналистам финансовый директор Компания AVA Sochi Артем Шишкин.
Он отметил, что в Хостинском районе Сочи два квартала ЖК «Министерские озера» - «Бизнес» и «Комфорт» - введены в эксплуатацию в 2019 году. Строительство еще двух кварталов – «Фруктовый» и «Город детства» - планируется завершить в июле текущего года.
«Компания AVA Sochi инвестирует в возведение ЖК «Министерские озера» 6,5 млрд рублей», - подчеркнул финансовый директор.
По его словам, еще один ЖК «Летний», компания возводит в поселке Кудепста города-курорта Сочи.
«Инвестиции в ЖК «Летний» составляют порядка 2 млрд рублей собственных средств», - сказал Шишкин.
По его словам, завершить возведение первого этапа ЖК «Летний» планируется к 2023 году.
«Всего в Сочи AVA Group возведет более 10 тыс. квартир», - заверил он.
В свою очередь, управляющая Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Татьяна Сергиенко сказал, что кредитная линия для компании AVA Sochi составляет 7,5 млрд рублей.
«18 марта ПАО «Сбербанк» и АВА Group подписали соглашение на финансирование ЖК «Летний». Объем инвестирования со стороны Сбербанка составляет 5 млрд рублей. Еще на 2,5 млрд рублей открыта кредитная линия для возведения двух комплексов ЖК «Министерские озера» - «Фруктовый» и «Город детства», - подчеркнула Сергиенко.
AVA Group - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов жилого и промышленного назначения.
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