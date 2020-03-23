Краснодарская AVA Group инвестирует порядка 8,5 млрд руб. в строительство ЖК в Сочи

23.03.20 11:44

Фото пресс-службы AVA Group

23 марта. Interfax-Russia.ru – Компания AVA Sochi, входящая в холдинг в сфере проектирования и строительства AVA Group, возводит в Сочи два жилых комплекса (ЖК «Министерские озера» и «Летний») с общим количеством более 10 тысяч квартир.

«В настоящий момент строительная компания AVA Sochi является первым и единственным застройщиком в городе-курорте, работающим в новых требованиях 214 ФЗ с применением эскроу-счетов», - заявил журналистам финансовый директор Компания AVA Sochi Артем Шишкин.

Он отметил, что в Хостинском районе Сочи два квартала ЖК «Министерские озера» - «Бизнес» и «Комфорт» - введены в эксплуатацию в 2019 году. Строительство еще двух кварталов – «Фруктовый» и «Город детства» - планируется завершить в июле текущего года.

«Компания AVA Sochi инвестирует в возведение ЖК «Министерские озера» 6,5 млрд рублей», - подчеркнул финансовый директор.

По его словам, еще один ЖК «Летний», компания возводит в поселке Кудепста города-курорта Сочи.

«Инвестиции в ЖК «Летний» составляют порядка 2 млрд рублей собственных средств», - сказал Шишкин.

По его словам, завершить возведение первого этапа ЖК «Летний» планируется к 2023 году.

«Всего в Сочи AVA Group возведет более 10 тыс. квартир», - заверил он.

В свою очередь, управляющая Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Татьяна Сергиенко сказал, что кредитная линия для компании AVA Sochi составляет 7,5 млрд рублей.

«18 марта ПАО «Сбербанк» и АВА Group подписали соглашение на финансирование ЖК «Летний». Объем инвестирования со стороны Сбербанка составляет 5 млрд рублей. Еще на 2,5 млрд рублей открыта кредитная линия для возведения двух комплексов ЖК «Министерские озера» - «Фруктовый» и «Город детства», - подчеркнула Сергиенко.

AVA Group - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов жилого и промышленного назначения.