Россиянам советуют переносить оплаченные турпоездки на отдаленные даты

23.03.20 11:49

© РИА Новости. Илья Питалев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Туристам, которые забронировали и оплатили поездки на ближайшие недели, стоит переносить их на более отдаленные даты, а не пытаться забрать деньги у туроператоров прямо сейчас, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Мы понимаем, что люди, у которых сорвались поездки, хотят немедленно вернуть свои деньги. Но проблема в том, что лишь в редчайших случаях туроператоры могут сделать это сразу. Чаще всего они уже перевели деньги поставщикам - авиакомпаниям, отелям, транспортным фирмам и получить их обратно не просто", - рассказала она.

По словам эксперта, лучшее в такой ситуации - перенести поездку на более поздний срок.

"Если туристы сейчас резко потребуют у туроператоров вернуть деньги, те просто разорятся, и от этого пострадают все. Ситуация форс-мажорная, небывалая, такого никто не мог предвидеть. Лучше всего перенести поездку и отправиться отдыхать летом или осенью, когда все успокоится", - подчеркнула Тюрина.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам по возможности воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки, клиентам туроператоров обратиться к ним с просьбой о переносе путешествия на более поздний срок, а самим туроператорам воздержаться от отправки российских туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в переносе поездок.

Пресс-секретарь РСТ отметила, что пока рано делать прогнозы, сколько туроператоров в результате этой ситуации уйдут с рынка, хотя какие-то банкротства наверняка будут.

Как сообщалось, в пятницу об остановке деятельности из-за коронавируса сообщил туроператор "Индиго-Тур", отправлявший туристов в страны Юго-Восточной Азии.