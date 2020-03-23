Татарстан разработал план развития экономики в условиях пандемии COVID-19

23.03.20 11:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Татарстана сформировало план по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, волатильности цен на нефть и курса доллара, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

"План сформирован по четырем основным направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.

Так, план предусматривает меры реагирования при значительном отклонении цен на основные социально значимые товары, в том числе проработку с торговыми сетями механизмов сдерживания цен, увеличение закупок продукции личных подсобных хозяйств и дополнительные сельхозярмарки.

"В целях своевременного обеспечения товаров первой необходимости планом также предусмотрены временное, на один месяц, освобождение от весового контроля и временная отмена ограничений на движение в городской черте и погрузку-разгрузку транспортных средств", - говорится в пресс-релизе.

Со своей стороны, Минтруда Татарстана реализует меры по обеспечению стабильности на рынке труда.

"Министерством реализуются меры активной поддержки занятости, начиная с оценки потенциального риска высвобождения работников предприятий до принятия упреждающих мер, в том числе переобучение, повышение квалификации, а также организация общественных работ", - отмечается в пресс-релизе.

План также предусматривает мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства.

"В целях увеличения охвата предпринимателей льготными микрозаймами и кредитами министерством экономики Татарстана направлена в Минэкономразвития России заявка на докапитализацию Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда Республики Татарстан. Новые меры поддержки предусмотрены в рамках субсидий Фонда развития моногородов. Планом также предусмотрено введение временной отсрочки на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства - арендаторами государственного или муниципального имущества", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Татарстане подтверждено шесть случаев новой инфекции.