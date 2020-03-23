Власти Удмуртии приостановят работу кальянных на время пандемии коронавируса

23.03.20 11:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии намерены рекомендовать кальянным приостановить работу на период действия в республике режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

"Мы проработали возможность ограничения использования кальянов и всевозможных кальянных препаратов", - сказал Лашкарев на заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова в понедельник.

"В течение недели, надеюсь в среду, мы попросим внести дополнения в распоряжение главы (о введении в Удмуртии режима повышенной готовности - ИФ), где будем рекомендовать прекратить эту деятельность, приостановить на момент опасности", - добавил он.

По состоянию на 23 марта, в Удмуртии подтверждены два случая заражения коронавирусом - у молодых людей, вернувшихся из Швейцарии и Венгрии.