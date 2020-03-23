Минздрав: лекарств для борьбы с коронавирусом в РФ достаточно

23.03.20 12:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 марта. Interfax-Russia.ru - В России имеется достаточное количество всех необходимых лекарственных препаратов в связи с пандемией коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В достаточном количестве сегодня имеются все лекарственные препараты, которые необходимы. Мы провели встречи со всеми производителями, совместно с Минпромторгом по лекарственным препаратам", - сказал Мурашко в понедельник на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.

По словам министра, "они подтвердили, в том числе, достаточность производственных мощностей".

"На регистрации сегодня находится ряд лекарственных препаратов отечественного производства, которые в ближайшее время могут быть рассмотрены для усиления ими безопасности фармацевтического рынка РФ, которые могут быть допущены на рынок", - заявил Мурашко.

Глава Минздрава также заверил, что при необходимости количество коек в медицинских учреждениях может быть увеличено вдвое.

"На региональном и федеральном уровне сформированы базы по развертыванию при необходимости дополнительных коек. Причем это количество организаций мощностями увеличивается в два раза и коек. Было у нас 55 тысяч коек запланировано, при необходимости развертываются дополнительно", - заявил Мурашко.

"Все базы определены, койки посчитаны. Это количество коек увеличивается в два раза с учетом федеральных и региональных медицинских организаций", - добавил министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что медики наблюдают за более 7,1 тыс. человек в России в связи с ситуацией вокруг коронавируса в РФ.

"На сегодняшний день под наблюдением остаются 7 тыс. 110 контактных лиц по инфицированным", - заявила Попова на заседании в правительстве в понедельник.

Всего в России, по ее словам, обследованы и досмотрены 10 тыс. 465 контактных лиц, из которых свыше 2,2 тыс. человек уже сняты с медицинского наблюдения.

"Эта работа продолжается, и она усиливается", - подчеркнула Попова.

Попова также сообщила, что обязательному карантину и меднаблюдению в РФ подверглись более 60 тысяч человек.

Она уточнила, что на сегодняшний день 69 тысяч 932 граждан пересекли российскую границу и были помещены на санитарный карантинный контроль.

"Хочу отметить, что под медицинское наблюдение и карантин, а это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан, помещено меньше, примерно, на 8%", - сказала Попова.

Она попросила ускорить исполнение поручений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. "Сегодня это очень актуально", - добавила глава Роспотребнадзора.

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в понедельник заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года или к началу 2021 года.

"Когда она будет? Думаю, к концу этого года или началу следующего", - сказал Брико на пресс-конференции в понедельник.

Он пояснил, что процесс создания вакцины достаточно длительный - разработка, исследования на животных, затем на людях, клинические исследования на большой группе, лицензирование.

Также он высказал предположение, что интенсивность распространения коронавируса в России снизится с приходом тепла в апреле-мае.

"Думаю, что активность его снизится с изменением сезона года. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть", - сказал Брико.

Он добавил, что, скорее всего, новый коронавирус станет сезонным, но вряд ли им переболеет половина-треть населения Земли, как в средние века, как об этом пишут некоторые СМИ.