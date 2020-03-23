Фейк за 30 тыс.: жительницу Татарстана оштрафовали за недостоверную информацию
  
Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
   
Первый этап: вакцины от коронавируса начали тестировать на животных
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
23.03.20 12:19

Минздрав: лекарств для борьбы с коронавирусом в РФ достаточно

© РИА Новости. Павел Лисицын
23 марта. Interfax-Russia.ru - В России имеется достаточное количество всех необходимых лекарственных препаратов в связи с пандемией коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В достаточном количестве сегодня имеются все лекарственные препараты, которые необходимы. Мы провели встречи со всеми производителями, совместно с Минпромторгом по лекарственным препаратам", - сказал Мурашко в понедельник на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.

По словам министра, "они подтвердили, в том числе, достаточность производственных мощностей".

"На регистрации сегодня находится ряд лекарственных препаратов отечественного производства, которые в ближайшее время могут быть рассмотрены для усиления ими безопасности фармацевтического рынка РФ, которые могут быть допущены на рынок", - заявил Мурашко.

Глава Минздрава также заверил, что при необходимости количество коек в медицинских учреждениях может быть увеличено вдвое.

"На региональном и федеральном уровне сформированы базы по развертыванию при необходимости дополнительных коек. Причем это количество организаций мощностями увеличивается в два раза и коек. Было у нас 55 тысяч коек запланировано, при необходимости развертываются дополнительно", - заявил Мурашко.

"Все базы определены, койки посчитаны. Это количество коек увеличивается в два раза с учетом федеральных и региональных медицинских организаций", - добавил министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что медики наблюдают за более 7,1 тыс. человек в России в связи с ситуацией вокруг коронавируса в РФ.

"На сегодняшний день под наблюдением остаются 7 тыс. 110 контактных лиц по инфицированным", - заявила Попова на заседании в правительстве в понедельник.

Всего в России, по ее словам, обследованы и досмотрены 10 тыс. 465 контактных лиц, из которых свыше 2,2 тыс. человек уже сняты с медицинского наблюдения.

"Эта работа продолжается, и она усиливается", - подчеркнула Попова.

Попова также сообщила, что обязательному карантину и меднаблюдению в РФ подверглись более 60 тысяч человек.

Она уточнила, что на сегодняшний день 69 тысяч 932 граждан пересекли российскую границу и были помещены на санитарный карантинный контроль.

"Хочу отметить, что под медицинское наблюдение и карантин, а это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан, помещено меньше, примерно, на 8%", - сказала Попова.

Она попросила ускорить исполнение поручений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. "Сегодня это очень актуально", - добавила глава Роспотребнадзора.

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в понедельник заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года или к началу 2021 года.

"Когда она будет? Думаю, к концу этого года или началу следующего", - сказал Брико на пресс-конференции в понедельник.

Он пояснил, что процесс создания вакцины достаточно длительный - разработка, исследования на животных, затем на людях, клинические исследования на большой группе, лицензирование.

Также он высказал предположение, что интенсивность распространения коронавируса в России снизится с приходом тепла в апреле-мае.

"Думаю, что активность его снизится с изменением сезона года. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть", - сказал Брико.

Он добавил, что, скорее всего, новый коронавирус станет сезонным, но вряд ли им переболеет половина-треть населения Земли, как в средние века, как об этом пишут некоторые СМИ.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает
.
  23.03.20 08:06
Собянин: ввод войск в Москву из-за коронавируса - полная чушь
.
  22.03.20 17:38
Коронавирус подтвержден более чем у 190 человек в Москве
.
  20.03.20 16:52
Фонящий грунт вывезут в спецхранилища из зоны строительства ЮВХ в Москве
.
  20.03.20 16:37
Аэропорт "Жуковский" не планирует закрываться после значительной потери пассажиропотока
.
  20.03.20 13:36
Терминалы E и C "Шереметьево" будут закрыты до мая
.
  20.03.20 13:12
Песков: закрытие Москвы в связи с коронавирусом сейчас не обсуждается


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket