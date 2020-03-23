Сильный ветер ожидается в Крыму в течение трех суток

23.03.20 12:05

© РИА Новости. Алексей Павлишак

23 марта. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до четверга из-за шквального ветра скоростью до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба МЧС региона (ведомство в составе крымского правительства) со ссылкой на синоптиков.

"Вечером и до конца суток 23 марта, в течение суток 24, 25 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов воздержаться от выхода в Черное и Азовское море, не оставлять автомобили под деревьями, держаться подальше от ЛЭП, ветхих конструкций, рекламных вывесок.