|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.03.20 12:28
Ростех наращивает производство аппаратов ИВЛ
"Предприятия Ростеха готовы поставить в необходимых количествах аппараты ИВЛ - их производство сейчас наращивают наши дочерние холдинги "КРЭТ" и "Швабе", - сообщили в пресс-службе.
В госкорпорации также сообщили, что дочернее предприятие "Ростеха" "Росхимзащита" разработало противовирусный комбинезон.
"Испытания показали, что костюм гарантирует эффективную защиту от биологических угроз, в том числе вирусов. Мы готовим документы для сертификации, уже запущено опытное производство в Казани, идет формирование портфеля заказов", - отметили в пресс-службе.
Ранее в понедельник "Интерфакс" сообщил, что КРЭТ был назначен единственным поставщиком для Минпромторга аппаратов ИВЛ. Всего на закупку было выделено 7,5 млрд рублей. Планируется закупить не менее 5,7 тыс аппаратов.
Правительство РФ также обязало Минздрав в суточный срок предоставить Минпромторгу список медучреждений, нуждающихся в аппаратах ИВЛ.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket