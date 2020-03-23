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23.03.20 12:28

Ростех наращивает производство аппаратов ИВЛ

© РИА Новости. Владимир Смирнов
23 марта. Interfax-Russia.ru - "Ростех" готов обеспечить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом числа аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Предприятия Ростеха готовы поставить в необходимых количествах аппараты ИВЛ - их производство сейчас наращивают наши дочерние холдинги "КРЭТ" и "Швабе", - сообщили в пресс-службе.

В госкорпорации также сообщили, что дочернее предприятие "Ростеха" "Росхимзащита" разработало противовирусный комбинезон.

"Испытания показали, что костюм гарантирует эффективную защиту от биологических угроз, в том числе вирусов. Мы готовим документы для сертификации, уже запущено опытное производство в Казани, идет формирование портфеля заказов", - отметили в пресс-службе.

Ранее в понедельник "Интерфакс" сообщил, что КРЭТ был назначен единственным поставщиком для Минпромторга аппаратов ИВЛ. Всего на закупку было выделено 7,5 млрд рублей. Планируется закупить не менее 5,7 тыс аппаратов.

Правительство РФ также обязало Минздрав в суточный срок предоставить Минпромторгу список медучреждений, нуждающихся в аппаратах ИВЛ.

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