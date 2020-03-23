Дополнительные карантинные ограничения из-за COVID-19 введут в Красноярском крае

23.03.20 12:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края примут дополнительные меры для недопущения резкого всплеска заражений Covid-19, сообщил глава региона Александр Усс на расширенном заседании правительства в понедельник.

"Нам необходимо уточнить перечень мер профилактического карантинного порядка, я сейчас говорю о необходимости подготовить дополнительные меры буквально к завтрашнему утру, с тем чтобы максимально ограничить распространение этого заболевания (заражение коронавирусом - ИФ) среди населения", - сказал Усс.

О характере будущих ограничений пока не сообщается. Однако губернатор отметил, что данные меры необходимы, чтобы не допустить резкого увеличения заболеваемости в регионе.

"Мы не должны допустить резкого всплеска заболеваний для того, чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Она будет работать, прежде всего, на людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи, - пожилых, граждан с ослабленным иммунитетом и так далее", - отметил Усс.

Он подчеркнул, что "необходимо усилить работу по переводу этой категории людей на режим самоизоляции, чтобы снизить до минимума возможный риск заражения".

"Мы обязаны усилить разъяснительную работу с гражданами, которые должны быть предупреждены о необходимости действовать сообща, чтобы пройти этот сложный период с минимальным напряжением и с минимальными потерями", - подчеркнул глава региона.

В понедельник Усс провел расширенное заседание правительства, на котором обсуждали эпидемиологическую ситуацию и меры, принимаемые в регионе по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В Красноярском крае, по данным Минздрава на утро понедельника, официально зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом, еще двое госпитализированы с подозрением на Covid-19, врачи ожидают официального подтверждения диагноза в новосибирском центре "Вектор". Все зараженные вернулись в Красноярск из Европы.