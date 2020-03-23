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23.03.20 12:40

Более 80% вузов в РФ ушли на дистанционное обучение

© РИА Новости. Виталий Аньков
23 марта. Interfax-Russia.ru - Более 80% вузов страны перешли на дистанционную форму обучения, заявил министр науки и образования Валерий Фальков на заседании рабочей группы по предупреждению распространения инфекции среди вузов страны.

"Часть вузов, особенно это касается регионов, до сих пор работают в прежнем формате, ссылаясь на различные обстоятельства, и в первую очередь, что эпидемиологическая обстановка у них спокойная", - отметил он при этом.

По мнению министра, это не аргумент. "Вы не можете, - сказал он, обращаясь к директорам таких вузов, - конкретно следить за эпидемиологическим состоянием, если, не дай Бог, может быть один инфицированный студент, то это, безусловно, вызовет значительные проблемы. Вновь принимаемые меры по переходу на дистанционное управление уже будут несвоевременными и соответствующие решения в отношении этих вузов и министерством, и местным сообществом будут приниматься".

Министр также призвал ректоров вузов, у которых есть студенческие общежития, "к вдумчивому отношению к студентам, находящимся в общежитии". "Часть из них по объективным причинам, в том числе и по отсутствию связи, не могут отбыть домой. У некоторых есть финансовые проблемы. Значит, они должны оставаться в общежитии", - добавил он.

"Особое внимание, - продолжил министр, - необходимо проявлять к иностранным студентам, которые проживают в общежитиях. Надо понимать, что, во-первых, границы закрыты. И, если мы, как в некоторых вузах, будем настаивать на отбытии студентов, то мы можем получить многочисленные вопросы и недовольство от посольств и местных сообществ. Кроме того, надо понимать, что в долгую мы можем проиграть, выпроваживая хороших студентов - будущих специалистов- из своей страны и из института".

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