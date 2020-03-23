Глава Иркутской области произвел новые кадровые назначения

23.03.20 12:42

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев перераспределил обязанности в руководстве правительства региона и произвел новые кадровые назначения, сообщает в понедельник пресс-служба облправительства.

"В мое прямое подчинение переходит служба государственного финансового контроля, служба архитектуры, служба государственного жилищного надзора", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

И.о. заместителя председателя правительства региона Руслан Ситников с 23 марта переведен на должность и.о. первого вице-премьера области.

"Он будет координировать деятельность региональных министерства имущественных отношений, министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, министерства экономического развития, министерства труда и занятости, а также агентства по туризму", - говорится в пресс-релизе.

Министерство финансов региона переходит в подчинение и.о. первого заместителя губернатора - председателя правительства области Константина Зайцева. Также в зоне его ответственности организация работы агентства по обеспечению деятельности мировых судей.

Областную службу записи актов гражданского состояния возглавит Инга Трофимова с испытательным сроком на один месяц. Ранее она занимала должность начальника центрального отдела службы ЗАГС по Иркутску.

Руководителем региональной службы потребительского рынка и лицензирования с испытательным сроком на один месяц назначена Ольга Степанова. До настоящего времени она была первым заместителем руководителя этой службы.

Елена Терпугова стала заместителем руководителя аппарата губернатора региона.

Основную массу назначений Кобзев произвел в конце декабря 2019 года. Большая часть членов правительства региона сохранили свои должности. Новые контракты с ними заключены на сроки от трех месяцев, все они работают в ранге исполняющих обязанности.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Выборы губернатора Иркутской области пройдут в сентябре 2020 года.