Производство многоразовых медицинских масок начали в Ульяновской области

23.03.20 12:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 марта. Interfax-Russia.ru - Ульяновская трикотажная фабрика "Русь" в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу запустила производство многоразовых медицинских масок объемом до 3 тыс. штук в сутки, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

По словам губернатора Сергея Морозова, которые приводятся в сообщении, в первую очередь планируется обеспечить масками тех, кто находится в группе риска: медиков, сотрудников общественного транспорта, фармацевтов, продавцов.

"Вопрос с гигиеническими масками стоит остро во всех регионах России из-за резко выросшего спроса. Мы стараемся оперативно выйти из ситуации", - подчеркнул глава региона.

Отмечается, что на данный момент заказы на маски, выпуск которых начала ульяновская фабрика, составляют 15 тыс. единиц, необходимое сырье имеется в наличии.

В свою очередь, руководитель "Руси" Зинаида Измайлова сообщила, что маски - трехслойные, их можно использовать неоднократно.

В пресс-службе отмечают, что региональные власти также провели опрос предприятий области об их потребностях в высокотехнологичных средствах индивидуальной защиты, таких, как приборы дистанционного измерения температуры, тепловизоры и т.д. Вся информация оперативно направлена в Минпромторг России.