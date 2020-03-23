|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.03.20 12:53
Бассейны и спортшколы Пензенской области приостановят работу из-за COVID-19
"Начиная с завтрашнего дня прекратить эксплуатацию бассейнов и других спортивных объектов до стабилизации эпидситуации", - сказал глава региона на оперативном совещании, которое транслировалось в соцсети.
В то же время на портале правительства Пензенской области сообщается, что с 23 марта до особого распоряжения временно приостанавливаются занятия детей в учреждениях дополнительного и внешкольного образования. Также прекращается эксплуатация спортивных учреждений.
Пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина пояснила агентству "Интерфакс-Поволжье", что приостановлена, в частности, работа спортивных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов.
Кроме того, по информации региональных властей, с 23 марта студенты колледжей и техникумов Пензенской области переходят на дистанционное обучение. При этом иногородние студенты, которые проживают в общежитиях, по желанию, смогут остаться. Режим продлится до 12 апреля.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket