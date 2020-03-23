Бассейны и спортшколы Пензенской области приостановят работу из-за COVID-19

23.03.20 12:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Деятельность бассейнов и других спортивных объектов на территории Пензенской области будет приостановлена с 24 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Иван Белозерцев в понедельник.

"Начиная с завтрашнего дня прекратить эксплуатацию бассейнов и других спортивных объектов до стабилизации эпидситуации", - сказал глава региона на оперативном совещании, которое транслировалось в соцсети.

В то же время на портале правительства Пензенской области сообщается, что с 23 марта до особого распоряжения временно приостанавливаются занятия детей в учреждениях дополнительного и внешкольного образования. Также прекращается эксплуатация спортивных учреждений.

Пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина пояснила агентству "Интерфакс-Поволжье", что приостановлена, в частности, работа спортивных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Кроме того, по информации региональных властей, с 23 марта студенты колледжей и техникумов Пензенской области переходят на дистанционное обучение. При этом иногородние студенты, которые проживают в общежитиях, по желанию, смогут остаться. Режим продлится до 12 апреля.