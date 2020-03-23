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23.03.20 12:58

Девять детсадов открыли в Улан-Удэ в рамках нацпроекта "Демография"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
23 марта. Interfax-Russia.ru - Девять детских садов открылись в Улан-Удэ на средства в рамках нацпроекта "Демография" в январе-марте 2020 года, сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

В понедельник Цыденов посетил несколько новых детсадов в столице региона.

"Совместно с руководством города мы осмотрели три новых сада, которые ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. Нареканий пока что никаких нет, персонал высококвалифицированный, сады укомплектованы мебелью и всем необходимым сопутствующим оборудованием", - сказал Цыденов.

По его словам, Улан-Удэ системно движется к тому, чтобы к 2024 году полностью ликвидировать очередь в детские сады. Пока же в очереди в дошкольные учреждения города стоит 5 тыс. детей.

Цыденов отметил, что снять напряженность поможет решение на уровне федерального центра о дополнительном финансировании частных дошкольных учреждений. В настоящее время они получают средства из республиканского и муниципального бюджетов из расчета 10 тыс. рублей на ребенка в месяц.

"Теперь из федерального бюджета на одного ребенка будет выделяться ежегодная субсидия в размере 120 тысяч рублей на приобретение оборудования для частного сада", - добавил глава региона.

По данным правительства республики, в 2019 году в столице Бурятии по нацпроекту "Демография" было построено 12 детских садов на 3,2 тыс. мест. С учетом открывшихся девять в этом году общий объем финансирования составил 2,5 млрд рублей. Еще одно дошкольное учреждение будет введено в эксплуатацию в отдаленном микрорайоне Загорск в Улан-Удэ 24 марта.

Как сообщалось, 15 января президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию призвал обеспечить детей местами в яслях и потребовал принять меры для того, чтобы сократить отставание по открытию новых детских садов.

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