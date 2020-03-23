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23.03.20 13:00
Прибывающим из Москвы в аэропорт Владивостока пассажирам будут измерять температуру
"В аэропорту Владивосток были введены дополнительные меры. Так, с сегодняшнего дня пассажиры, прилетающие рейсами из Москвы, будут проходить термометрию и анкетирование о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.
Также пассажиры бизнес-джетов, вылетающих из аэропорта, будут обязательно проходить термометрию при входе в VIP-зал.
Для временной изоляции выявленных инфицированных людей в аэровокзальном комплексе оборудовано специализированное помещение.
Каждые два часа в аэровокзальном комплексе проводится уборка с дезинфицирующими средствами. Также стали обрабатываться багажные тележки, корзины для одежды на пунктах досмотра и паркинг-карты.
Усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания, расположенных в аэропорте. Для сотрудников и арендаторов коммерческих площадей был введен обязательный масочный режим.
В Приморском крае на данный момент случаев коронавирусной инфекции не выявлено.
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