Прибывающим из Москвы в аэропорт Владивостока пассажирам будут измерять температуру

23.03.20 13:00

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Владивостока вводит дополнительные мера безопасности для предотвращения распространения коронавируса, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В аэропорту Владивосток были введены дополнительные меры. Так, с сегодняшнего дня пассажиры, прилетающие рейсами из Москвы, будут проходить термометрию и анкетирование о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

Также пассажиры бизнес-джетов, вылетающих из аэропорта, будут обязательно проходить термометрию при входе в VIP-зал.

Для временной изоляции выявленных инфицированных людей в аэровокзальном комплексе оборудовано специализированное помещение.

Каждые два часа в аэровокзальном комплексе проводится уборка с дезинфицирующими средствами. Также стали обрабатываться багажные тележки, корзины для одежды на пунктах досмотра и паркинг-карты.

Усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания, расположенных в аэропорте. Для сотрудников и арендаторов коммерческих площадей был введен обязательный масочный режим.

В Приморском крае на данный момент случаев коронавирусной инфекции не выявлено.