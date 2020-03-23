Забайкалье в 2020 г. на средства из федбюджета отремонтирует 16 мостов и 70 км дорог

23.03.20 13:03

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23 марта. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край получит в 2020 году из федерального бюджета 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд будет направлено на ремонт 16 мостовых переходов и 70 км дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Средства планируется направить на изменение объемов бюджетных ассигнований 17 государственных программ Забайкальского края, в том числе в сторону их увеличения по 12 государственным программам. Финансирование увеличится на реализацию мероприятий по строительству дорог, развитию жилищного фонда и по усовершенствованию других социальных объектов", - сказал заместитель министра финансов Забайкалья Дмитрий Семенова, слова которого приводятся в сообщении.

На социальную инфраструктуру региона направят более 400 млн рублей. Для переселения граждан из аварийного жилья дополнительно выделено 320,4 млн рублей. Более 125,1 млн рублей запланировано на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств.

Как сообщалось, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он охватил 104 города в 83 субъектах страны. Со стороны федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет выделено более 4 трлн рублей.