Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии

23.03.20 13:05

© РИА Новости. Георгий Зимарев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня утром в Кабардино-Балкарии в рамках реализации комплекса мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения, органами безопасности была получена информация о подготовке группы лиц к совершению террористического акта", - сообщили в информцентре.

В результате проверки указанных сведений по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к СВУ, добавили в НАК.

"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы", - отметили в комитете.

По данным НАК, на месте перестрелки с боевиками были обнаружены автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - отметили в информцентре.

На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в комитете.