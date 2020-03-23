На карантине по коронавирусу на Кубани находятся 193 человека

23.03.20 13:08

© РИА Новости. Максим Блинов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Под наблюдением по коронавирусу в Краснодарском крае настоящее время находятся почти 200 человек, сообщает администрация региона в понедельник.

"По данным на 23 марта всего в медицинские организации края госпитализировано, лиц с подозрением на COVID-19 - 193 человека, из них продолжают стационарное лечение - 81 человек", - говорится в сообщении.

По данным на 19 марта в регионе на карантине находилось 136 человек. Таким образом, за последние четыре дня число тех, кто находится на карантине, на Кубани выросло на 42%.

В настоящее время под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся почти 1,9 тыс. человек. Всего проведено 4,7 тыс. лабораторных исследований, по результатам которых у пяти человек выявлен коронавирус.

Четыре человека проходят лечение в Краснодарском крае, одна женщина, находившаяся на Кубани транзитом - в Москве. Состояние пациентов удовлетворительное. С субботы новых случаев заболевания в регионе не зарегистрировано, отмечается в сообщении.