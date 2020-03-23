"Горячие линии" для учителей откроют в Ярославле на время дистанционного обучения

23.03.20 13:14

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Четыре "горячие линии", посвященные дистанционному обучению в школах и вузах, заработают с 25 марта в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам ректора Института развития образования Ярославской области Ангелины Золотаревой, педагоги, позвонив на "горячую линию", смогут узнать ответы на все вопросы, связанные с дистанционным обучением.

"Мы начали работу по подготовке методических рекомендаций для учителей по использованию различных электронных платформ, сетей и других ресурсов для организации дистанционного обучения по разным предметам начального, основного, среднего образования и среднего профессионального образования", - приводятся в пресс-релизе слова Золотаревой.

Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода отметила, что учителям необходимы методическая помощь и оперативные консультации.

"Сейчас важно приложить максимальные усилия, чтобы учительское сообщество успешно освоило и внедрило новый образовательный формат. Для этого в региональном Институте развития образования создан штаб по организации дистанционного обучения школьников и студентов, который займется этой работой", - сказала Лобода.

Вузы Ярославской области перешли с 16 марта на дистанционную форму из-за угрозы распространения коронавируса. Школы региона ушли на трехнедельные каникулы.

В пресс-службе правительства региона журналистам 23 марта сообщили, что под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения коронавируса находятся более 800 жителей.

"В самоизоляции находятся 807 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу сообщалось о 187 ярославцах, помещенных на карантин. Таким образом, число жителей региона, которые находятся в режиме самоизоляции, выросло более чем в четыре раза.

В Ярославской области зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 41-летняя женщина, которая вернулась из Доминиканы.