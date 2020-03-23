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23.03.20 13:14
"Горячие линии" для учителей откроют в Ярославле на время дистанционного обучения
По словам ректора Института развития образования Ярославской области Ангелины Золотаревой, педагоги, позвонив на "горячую линию", смогут узнать ответы на все вопросы, связанные с дистанционным обучением.
"Мы начали работу по подготовке методических рекомендаций для учителей по использованию различных электронных платформ, сетей и других ресурсов для организации дистанционного обучения по разным предметам начального, основного, среднего образования и среднего профессионального образования", - приводятся в пресс-релизе слова Золотаревой.
Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода отметила, что учителям необходимы методическая помощь и оперативные консультации.
"Сейчас важно приложить максимальные усилия, чтобы учительское сообщество успешно освоило и внедрило новый образовательный формат. Для этого в региональном Институте развития образования создан штаб по организации дистанционного обучения школьников и студентов, который займется этой работой", - сказала Лобода.
Вузы Ярославской области перешли с 16 марта на дистанционную форму из-за угрозы распространения коронавируса. Школы региона ушли на трехнедельные каникулы.
В пресс-службе правительства региона журналистам 23 марта сообщили, что под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения коронавируса находятся более 800 жителей.
"В самоизоляции находятся 807 человек", - сказали в пресс-службе.
Ранее в пятницу сообщалось о 187 ярославцах, помещенных на карантин. Таким образом, число жителей региона, которые находятся в режиме самоизоляции, выросло более чем в четыре раза.
В Ярославской области зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 41-летняя женщина, которая вернулась из Доминиканы.
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