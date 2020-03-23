Состояние озимых в РФ в конце марта лучшее за последние 20 лет

23.03.20 13:17

© РИА Новости. Виталий Тимкив

23 марта. Interfax-Russia.ru - Прогноз по вегетации озимых культур в России позитивный: только 4% площадей посевов находятся в неудовлетворительном состоянии, этот показатель - лучший за последние два десятилетия, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас, если говорить об урожайности только озимых, то условия комфортные, хорошие условия. Идет нормальное развитие озимых культур. Я даже скажу больше: по сравнению с обычными значениями, когда в среднем около 8% посевной площади находится в неудовлетворительном состоянии, сейчас только 4%. Это минимальное значение за последние 20 лет", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.

На основе этих значений метеоролог высказал мнение, что урожай озимых в РФ должен быть "хорошим".

По данным Минсельхоза, под урожай этого года озимые были посеяны на 18,3 млн га - это на 600 тыс. га больше, чем годом ранее. Ранее ведомство сообщало, что 94,5% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня 2019 года и среднемноголетних значений.

Минсельхоз в последние годы ориентирует аграриев на расширение площадей под озимыми, поскольку их урожайность выше и они более устойчивы болезням и неблагоприятным погодным условиям. В частности, на озимую пшеницу приходится большая часть общего урожая этого зерна.

По данным Росстата, в 2019 году сбор озимой пшеницы составил 53,4 млн тонн, яровой - 21,1 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в РФ в этом году составит 125,3 млн тонн против 121,1 млн тонн в прошлом году.